Un âne en Ardennes Le Ménil Vaux-Villaine, 12 juillet 2023, Vaux-Villaine.

Vaux-Villaine,Ardennes

Chez Emmanuel Crametz À Vaux Villaine Le caractère placide de l’âne, sa gentillesse et son attachement à l’Homme, vous apporteront calme et détente assurée. Accompagnés, en randonnée organisée ou en randonnée libre, Emmanuel et ses ânes, vous guideront et sauront vous faire découvrir les sentiers de côté, au cœur de nos forêts giboyeuses ou sur les plateaux dominants nos vallées. Au cœur du Parc Naturel Régional des Ardennes, en Thiérache Ardennaise, Emmanuel vous invite à découvrir… le pas de l’âne… Nos ânes bâtés porteront vos charges, sacs, ou vos enfants avec le plus grand des plaisirs. Toutes les distances sont envisageables, et ce sur vos sites préférés: Lac des Vieilles Forges, Vallées de la Meuse ou de la Semoy, Forêt de Signy L’Abbaye, …ou simplement autour de notre village en Thiérache Ardennaise. Nous amenons l’âne sur place, prenons le temps de vous le faire découvrir et de vous expliquer les équipements, et vous laissons aller. Pour les plus baroudeurs, au terme d’une journée de marche, nous vous proposons de vous accueillir en notre petit chalet nature : différentes prestations peuvent vous être proposée. Cartes IGN et boussole en prêt avec initiation topographique sur simple demande pour les randonnées au-delà de la 1/2 journée. Toutes les informations pratiques sur: www.un-ane-en-ardennes.com.

Le Ménil

Vaux-Villaine 08150 Ardennes Grand Est



At Emmanuel Crametz’s house. In Vaux-Villaine, the placid character of the donkey, its kindness and its attachment to Man, will bring you calm and assured relaxation. Accompanied, in organized or free trekking, Emmanuel and his donkeys will guide you and will know how to make you discover the side paths, in the heart of our game forests or on the plateaus dominating our valleys. In the heart of the Regional Natural Park of the Ardennes, in the Ardennes Thiérache, Emmanuel invites you to discover… the donkey’s pace…. Our pack donkeys will carry your loads, bags, or your children with the greatest of pleasures. All distances are possible, and this on your favorite sites: Lake of the Old Forges, Valleys of the Meuse or the Semoy, Forest of Signy L’Abbaye, or simply around our village in Thiérache Ardennaise. We bring the donkey on site, take the time to make you discover it and to explain you the equipment, and let you go. For the more adventurous, at the end of a day’s walk, we offer to welcome you in our small nature chalet: various services can be offered. IGN maps and compass on loan with a topographical initiation on request for hikes longer than half a day. All practical information on: www.un-ane-en-ardennes.com Prices: Walking: 30€, 40€ and 60€ Long hike: from 60€ Activity for people with reduced mobility: from 50€ Specific walk in a cariote for people with reduced mobility.

En Emmanuel Crametz, en Vaux Villaine El carácter plácido del burro, su bondad y su apego al Hombre, le aportarán calma y relajación. Acompañado, en las caminatas organizadas o en las libres, Emmanuel y sus burros, le guiarán y le harán descubrir los caminos laterales, en el corazón de nuestros bosques llenos de caza o en las mesetas que dominan nuestros valles. En el corazón del Parque Natural Regional de las Ardenas, en Thiérache Ardennaise, Emmanuel le invita a descubrir… el paso del burro… Nuestros burros llevarán sus cargas, bolsas o a sus hijos con el mayor de los placeres. Todas las distancias son posibles, y esto en sus sitios favoritos: Lago de las Viejas Forjas, Valles del Mosa o Semoy, Bosque de Signy L’Abbaye, … o simplemente alrededor de nuestro pueblo en Thiérache Ardennaise. Llevamos el burro al lugar, nos tomamos el tiempo de mostrártelo y explicarte el equipo, y te dejamos ir. Para los más aventureros, al final de una jornada de caminata, les ofrecemos acogerles en nuestro pequeño chalet de la naturaleza: se pueden ofrecer varios servicios. Los mapas del IGN y las brújulas están disponibles en préstamo, y la iniciación topográfica se puede solicitar para las caminatas de más de medio día. Toda la información práctica en: www.un-ane-en-ardennes.com

Bei Emmanuel Crametz. In Vaux-Villaine, Der ruhige Charakter des Esels, seine Freundlichkeit und seine Verbundenheit mit dem Menschen werden Ihnen Ruhe und Entspannung bringen. Emmanuel und seine Esel werden Sie auf organisierten oder freien Wanderungen begleiten und Ihnen die Seitenwege im Herzen unserer Wälder oder auf den Hochebenen über unseren Tälern zeigen. Im Herzen des Regionalen Naturparks der Ardennen, in der Thiérache Ardennaise, lädt Emmanuel Sie dazu ein, den Schritt des Esels zu entdecken…. Unsere Esel tragen Ihre Lasten, Taschen oder Kinder mit größtem Vergnügen. Alle Entfernungen sind möglich, und zwar an Ihren Lieblingsplätzen: Lac des Vieilles Forges, Vallées de la Meuse oder de la Semoy, Forêt de Signy L’Abbaye oder einfach rund um unser Dorf in der Thiérache Ardennaise. Wir bringen den Esel an den Ort des Geschehens, nehmen uns Zeit, Ihnen den Esel zu zeigen und die Ausrüstung zu erklären, und lassen Sie dann los. Für die Abenteurer unter Ihnen bieten wir am Ende eines Wandertages die Möglichkeit, Sie in unserem kleinen Naturchalet zu empfangen: Verschiedene Leistungen können Ihnen angeboten werden. IGN-Karten und Kompass zum Ausleihen mit topografischer Einführung auf einfache Anfrage für Wanderungen, die länger als einen halben Tag dauern. Alle praktischen Informationen finden Sie unter: www.un-ane-en-ardennes.com Preise: Wanderung: 30€, 40€ und 60€ Große Wanderung: ab 60€ Aktivität für Personen mit eingeschränkter Mobilität: ab 50€ Spezielle Wanderung im Wagen für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

