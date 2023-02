Le Ménestrel fête ses 50 ans (1973-2023), 25 mars 2023, Chantilly .

Le Ménestrel fête ses 50 ans (1973-2023)

7 Rue du Connétable Chantilly Oise

2023-03-25 – 2023-03-25

Chantilly

Oise

15 « Le Ménestrel fête ses 50 ans ! Venez assister aux concerts « anniversaire » les 25 et 26 mars sous le Dôme des grandes Écuries à Chantilly.

Tous les artistes-professeurs et élèves petits et grands du conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne, interprèteront un programme riche et varié dont une pièce phare : le Boléro de Ravel. Partage, émotions, amitié, sont également au programme !

Plein tarif : 20€, adhérents : 15€, moins de 16 ans : 7€ ;

Billets en vente au secrétariat du Ménestrel

+33 3 44 58 02 90 http://www.conservatoire-lemenestrel.fr/

