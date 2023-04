Memô Zirkus Tour – projet cirque franco-allemand Le Memô Maxéville Catégories d’évènement: Maxéville

Meurthe-et-Moselle

Memô Zirkus Tour – projet cirque franco-allemand Le Memô, 28 juillet 2023, Maxéville. Memô Zirkus Tour – projet cirque franco-allemand 28 juillet – 5 août Le Memô 170€ / sur inscription Memô Zirkus Tour

Un super projet d’échange franco-allemand autour de la création cirque

​en partenariat avec l’école de cirque Maccaroni à Karlsruhe en Allemagne Suite au succès de notre première année d’échange, on continue les échanges avec le cirque Maccaroni de Karlsruhe en 2023 avec en perspective commune la création d’un spectacle. L’objectif de ce projet est d’aller à la rencontre d’autres jeunes d’une école de cirque allemande, d’une nouvelle culture, de nouvelles pratiques, d’un nouveau mode de vie… Avec en fil rouge, la pratique du cirque et la création d’un spectacle commun. Pour les enfants entre 10 et 17 ans

Pas de niveau requis que ce soit en cirque ou en langue

3 dates de rencontres entre avril et début août, dont deux dates de spectacle en Allemagne et en France​ Le Memô 215 Rue des solidarités 54320 Maxéville Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.le-memo.com/projet-franco-allemand-2023.html »}, {« type »: « email », « value »: « lememo.fabrique@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T09:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T14:00:00+02:00 cirque arts du cirque

Détails Catégories d’évènement: Maxéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Le Memô Adresse 215 Rue des solidarités 54320 Maxéville Ville Maxéville Departement Meurthe-et-Moselle Age min 10 Age max 17 Lieu Ville Le Memô Maxéville

Le Memô Maxéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maxeville/

Memô Zirkus Tour – projet cirque franco-allemand Le Memô 2023-07-28 was last modified: by Memô Zirkus Tour – projet cirque franco-allemand Le Memô Le Memô 28 juillet 2023 Le Memô Maxéville Maxéville

Maxéville Meurthe-et-Moselle