Baye Baye Baye, Finistère Le membre fantôme – LES RIAS 2021 Baye Baye Catégories d’évènement: Baye

Finistère

Le membre fantôme – LES RIAS 2021 Baye, 24 août 2021, Baye. Le membre fantôme – LES RIAS 2021 2021-08-24 19:33:00 – 2021-08-24 20:18:00

Baye Finistère Baye Compagnie Bancale

Frouzins (31) – Cirque acrobatique – 45 min

(Création 2020) – jauge : 500 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS En 2016, suite à une blessure en bascule coréenne, l’acrobate Karim Randé prend la décision de se faire amputer du pied droit afin de pouvoir continuer le cirque grâce à une prothèse. Les autres alternatives l’auraient condamné à une vie sans sport, inimaginable pour lui. Pourquoi dans le cirque, frôle-t-on délibérément le danger ? Comment l’artiste de cirque appréhende-t-il la blessure qui peut survenir à tout moment ? Karim Randé et ses trois complices s’emploient à démontrer que le chemin que leur a fait prendre la blessure, bien qu’éprouvant, les amène à se dépasser. Heureux pied de nez aux destins contrariés, ce spectacle est un pur concentré d’optimisme ! Parking PMR – Handicap auditif – Handicap Mental Compagnie Bancale

