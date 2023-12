MONSIEUR NOV LE MeM – RENNES Rennes, 5 avril 2024, Rennes.

Monsieur NovFrance / RnBIl y a deux grands thèmes dans la musique : le temps qui passe et l’amour. Monsieur Nov a choisi l’amour.Le chanteur parfait un RnB soyeux et mélodique, contant les peines de coeur, les extases, la jalousie et les moments de grâce.Son nouvel album, Love Therapy, marque un nouveau cycle discographique, un renouvellement musical déjà amorcé sur ses précédents EPs, Evo 3 Or et Evo 3 Argent, tous deux parus en 2020. Toujours avec cette voix claire, toujours dans une incessante volonté de déchiffrer la complexité des sentiments amoureux.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 19:00

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes