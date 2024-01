SO LA LUNE LE MeM – RENNES Rennes, samedi 23 mars 2024.

So La Lune se fait remarquer dès 2019 avec la sortie de son premier EP Tsuki qui suscite la curiosité des plus fins auditeurs de rap.C’est avec la sortie consécutive de 7 projets d’EPS (Théia, Satellite Naturel, Orbite, Apollo 11 et 1ère, 2ème et 3ème Faille) qu’il viendra affirmer son identité.

Tarif : 29.90 – 29.90 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:30

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35