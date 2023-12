RONISIA LE MeM – RENNES Rennes, 7 mars 2024, Rennes.

Le Mem et Miet corp présentent en accord avec Live Nation :RonisiaFrance / Zouk & R&BEn trois ans seulement, Ronisia s’est imposée comme l’une des étoiles montantes du paysage musical français. Avec un premier album éponyme certifié disque d’or (2022) et des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, la native du Cap-Vert dessine son chemin d’or au rythme de ses hits aux sonorités afro, zouk & R&B qui explorent toute la matière du sentiment amoureux. En témoigne son deuxième album Era 24 où les émotions naissent et se racontent à la lumière d’un soleil qui éclairent les briques d’une nouvelle ère.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 19:30

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes Ille-et-Vilaine