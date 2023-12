SOLEIL NOIR LE MeM – RENNES Rennes Catégorie d’Évènement: Paris SOLEIL NOIR LE MeM – RENNES Rennes, 26 janvier 2024, Rennes. La fine fleur du rap indépendant s’est réunie sur un projet commun: Soleil Noir !Entité stelaire d’un système colère composé de Dooz Kawa, Swift Guad et Davodka, Soleil noir éclipse toutes mauvaises ondes de la surface de votre planète en libérant une forte énergie sous forme de Big Bang musical.Après avoir sorti l’album Jour de Nuit en novembre 2022, Dooz Kawa, Davodka et Swift Guad s’associent pour croiser le fer sur un live qui saura régaler les amateurs de rap underground

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00 Réservez votre billet ici LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 35000 Lieu THEATRE MONTPARNASSE Adresse La PiverdiERE Ville Rennes Departement 35 Lieu Ville LE MeM - RENNES Rennes latitude longitude ;

