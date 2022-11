[Projection-débat] Techno-luttes Le Méliès – Saint-François Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

[Projection-débat] Techno-luttes Le Méliès – Saint-François, 30 novembre 2022, Saint-Étienne. [Projection-débat] Techno-luttes Mercredi 30 novembre, 20h30 Le Méliès – Saint-François

Halte au contrôle numérique invite Fabien Benoit, co-auteur de Techno-luttes au Méliès Saint-François Le Méliès – Saint-François 8 rue de la Valse, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://halteaucontrolenumerique.fr/?p=1919 »}] Halte au contrôle numérique invite Fabien Benoit, co-auteur de Techno-luttes au Méliès Saint-François, 8 Rue de la Valse à Saint-Étienne, le mercredi 30 novembre à 20h30 Cette intervention sera précédé de la projection d’une vidéo présentant les actions du collectif, et suivi d’un débat avec la salle. Plus d’infos: https://halteaucontrolenumerique.fr/?p=1919

