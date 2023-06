Fête du cinéma Le méliès Melle, 2 juillet 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Fête du cinéma

Du 2 au 5 juillet au Méliès à Melle

Retrouvons enfin La Fête du Cinéma pour partager ensemble nos émotions et vivre l’expérience unique de la salle de cinéma !

La Fête du Cinéma est un rendez-vous incontournable dans le calendrier cinématographique français et un événement populaire.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-05 . EUR.

Le méliès Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Film festival

July 2-5 at Le Méliès, Melle

La Fête du Cinéma is back to share our emotions and enjoy the unique experience of the cinema!

La Fête du Cinéma is a key event in the French film calendar, and a popular event for all ages

Festival de cine

Del 2 al 5 de julio en Le Méliès de Melle

La Fête du Cinéma es la ocasión perfecta para compartir emociones y disfrutar de la experiencia única del cine

La Fête du Cinéma es una cita ineludible del calendario cinematográfico francés, además de popular

Filmfest

Vom 2. bis 5. Juli im Méliès in Melle

Lassen Sie uns endlich wieder La Fête du Cinéma besuchen, um gemeinsam unsere Emotionen zu teilen und die einzigartige Erfahrung des Kinosaals zu erleben!

La Fête du Cinéma ist ein unumgänglicher Termin im französischen Kinokalender und ein beliebtes Ereignis

