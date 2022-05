Le mélet populaire de Charlie Moine Martigues, 17 mai 2022, Martigues.

Le mélet populaire de Charlie Moine Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues

2022-05-17 – 2022-05-22 Divers lieux, voir programme Dans toute la ville

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

• Du mercredi 18 au vendredi 20 mai : ateliers de préparation du mélet dans différentes cuisines (maisons de quartier, centres sociaux, club restaurant du CCAS, …). r r nNous entrons, en ce mois de mai, dans une nouvelle phase enthousiasmante, celle qui délaisse un instant les mémoires et les récits oubliés pour faire la part belle aux saveurs provençales et à la convivialité printanière. Rejoignez nous, du 17 au 22 Mai, pour réinventer votre rapport à cette préparation typiquement martégale, pour rencontrer les artisans qui continuent de le produire localement et pour (ré)apprendre à le cuisiner et le conjuguer au présent ! r r n• mercredi 18 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h, atelier à la cuisine du Club des jeunes de Paradis Saint Roch r n- vendredi 20 mai de 10h à 11h30, visite de l’atelier Saveur des Calanques et rencontre avec les artisans producteurs de mélets d’anchois r n- vendredi 20 mai de 15h à 17h, atelier à la cuisine de l’Hôtel de Ville r r n• Les 17 et 19 mai : Les randonnées comestibles r r nExplorer les traditions culinaires provençales ne pouvait pas se faire sans déguster un peu de l’extraordinaire paysage de la Côte bleue. A cette occasion, nous retournons sur les chemins bordés de plantes comestibles, pour apprendre à les connaître, à les nommer, à les préserver, avant de les cuisiner. r r nNotre guide, Francis Francisca, nous partagera sa passion des plantes sauvages et maritimes et nous emmènera à la rencontre de la Criste Marine, de l’Obione, de la Salicorne ou encore du fenouil sauvage. r r n- mardi 17 mai de 9h30 à 11h30, au départ du sentier du littoral à Carro r n- jeudi 19 mai de 14h30 à 16h30, au départ de la gare de Croix-Sainte r r n- Samedi 21 et dimanche 22 mai : Centre d’Adoption du Mélet dans l’espace public. r r nAprès une belle semaine passée à explorer le territoire, à cuisiner nos récoltes sauvages et à rencontrer des producteurs locaux, nous souhaitions nous implanter dans le cœur de ville pour partager un moment de simplicité en compagnie des gourmand.e.s de tout âge. Le centre d’adoption du Mélet est une table d’hôte, alliant convivialité et curiosité, permettant à chacun de redécouvrir cette préparation typiquement martégale au travers de nombreuses recettes déclinées pour l’occasion lors d’ateliers culinaires participatifs ! r r n- vendredi 20 mai de 19h à 22h, place des Martyrs r n- samedi 21 mai de 10h à 19h, place des Martyrs r n- dimanche 22 mai de 8h à 13h, place des Martyrs r r n Aux côtés des pêcheurs·euses, producteurs·trices, retraités·es, commerçants·es mais aussi en complicité avec tous·tes les riverains·es, la recherche de la recette originelle du mélet est une occasion formidable de construire, patiemment, une communauté active, engagée et enthousiaste à l’idée de célébrer les traditions culinaires du terroir martégal Charlie Moine. r r nLe mélet peut se manger légèrement tiède, nature, tartiné sur des toasts, allongé avec de l’huile d’olive ou du beurre ou encore nappant des légumes.Très puissant, il faut en mettre des petites quantités pour apprécier tous ses arômes. r r nDans le cadre d’une manifestation plus large (entre le 29 mars et le 20 juin), intitulée Les Printemps , composée d’une mosaïque d’animations, gratuites et ouvertes à tous.

A la recherche de la recette originelle du mélet à travers des balades et ateliers. r nLe melet est une spécialité de Martigues. Il s’agit de petits anchois faisandés dans une saumure puis broyés avec du fenouil, du laurier du poivre et de l’huile d’olive.

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

• Du mercredi 18 au vendredi 20 mai : ateliers de préparation du mélet dans différentes cuisines (maisons de quartier, centres sociaux, club restaurant du CCAS, …). r r nNous entrons, en ce mois de mai, dans une nouvelle phase enthousiasmante, celle qui délaisse un instant les mémoires et les récits oubliés pour faire la part belle aux saveurs provençales et à la convivialité printanière. Rejoignez nous, du 17 au 22 Mai, pour réinventer votre rapport à cette préparation typiquement martégale, pour rencontrer les artisans qui continuent de le produire localement et pour (ré)apprendre à le cuisiner et le conjuguer au présent ! r r n• mercredi 18 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h, atelier à la cuisine du Club des jeunes de Paradis Saint Roch r n- vendredi 20 mai de 10h à 11h30, visite de l’atelier Saveur des Calanques et rencontre avec les artisans producteurs de mélets d’anchois r n- vendredi 20 mai de 15h à 17h, atelier à la cuisine de l’Hôtel de Ville r r n• Les 17 et 19 mai : Les randonnées comestibles r r nExplorer les traditions culinaires provençales ne pouvait pas se faire sans déguster un peu de l’extraordinaire paysage de la Côte bleue. A cette occasion, nous retournons sur les chemins bordés de plantes comestibles, pour apprendre à les connaître, à les nommer, à les préserver, avant de les cuisiner. r r nNotre guide, Francis Francisca, nous partagera sa passion des plantes sauvages et maritimes et nous emmènera à la rencontre de la Criste Marine, de l’Obione, de la Salicorne ou encore du fenouil sauvage. r r n- mardi 17 mai de 9h30 à 11h30, au départ du sentier du littoral à Carro r n- jeudi 19 mai de 14h30 à 16h30, au départ de la gare de Croix-Sainte r r n- Samedi 21 et dimanche 22 mai : Centre d’Adoption du Mélet dans l’espace public. r r nAprès une belle semaine passée à explorer le territoire, à cuisiner nos récoltes sauvages et à rencontrer des producteurs locaux, nous souhaitions nous implanter dans le cœur de ville pour partager un moment de simplicité en compagnie des gourmand.e.s de tout âge. Le centre d’adoption du Mélet est une table d’hôte, alliant convivialité et curiosité, permettant à chacun de redécouvrir cette préparation typiquement martégale au travers de nombreuses recettes déclinées pour l’occasion lors d’ateliers culinaires participatifs ! r r n- vendredi 20 mai de 19h à 22h, place des Martyrs r n- samedi 21 mai de 10h à 19h, place des Martyrs r n- dimanche 22 mai de 8h à 13h, place des Martyrs r r n Aux côtés des pêcheurs·euses, producteurs·trices, retraités·es, commerçants·es mais aussi en complicité avec tous·tes les riverains·es, la recherche de la recette originelle du mélet est une occasion formidable de construire, patiemment, une communauté active, engagée et enthousiaste à l’idée de célébrer les traditions culinaires du terroir martégal Charlie Moine. r r nLe mélet peut se manger légèrement tiède, nature, tartiné sur des toasts, allongé avec de l’huile d’olive ou du beurre ou encore nappant des légumes.Très puissant, il faut en mettre des petites quantités pour apprécier tous ses arômes. r r nDans le cadre d’une manifestation plus large (entre le 29 mars et le 20 juin), intitulée Les Printemps , composée d’une mosaïque d’animations, gratuites et ouvertes à tous.

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Office de Tourisme de Martigues Provence Tourisme / Office de Tourisme de MartiguesProvence Tourisme / Office de Tourisme de Martigues