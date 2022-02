Le Meilleurissime repaire de la terre Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Le Meilleurissime repaire de la terre Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00 Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une aventure illustrée drôle et pleine de rebondissements.

Des modules, extraits des planches originales de la BD invitent les visiteurs à vivre l’aventure dans un parcours animé de découvertes interactives et de surprises visuelles.



Une exposition en collaboration avec les éditions Biscoto à partir de la BD de Oriane Lassus, et la complicité des équipes du Museum d’Histoires Naturelles d’Aix-en-Provence

Entrez dans la bande dessinée en 3D avec cette exposition didactique dans un dispositif immersif et interactif.

Les jeunes publics sont invités à s’installer confortablement dans la chambre de l’héroïne, reconstituée en grand et en volume

