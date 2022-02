Le Mégaphone Tour Venelles, 26 février 2022, Venelles.

2022-02-26 20:30:00 – 2022-02-26 23:00:00 Salle des fêtes Place de la Mairie

Venelles Bouches-du-Rhône

Le Mégaphone Tour encourage la rencontre et la relation entre les publics et les artistes, pour porter ensemble et à travers la musique, des valeurs sociales et solidaires.

Cette année 2022, le festival présente au travers de sa programmation des « Itinéraires Bis » 3 de ses artistes :

– Sophie Maurin, pianiste architecte, toujours aussi espiègle, qui nous livre des chansons joyeusement entêtantes , intensément mélodiques

– Gisèle Pape, entre pop hypnotique et électro expérimentale, elle tisse des chansons oniriques et sensibles sur l’intime et la nature

– Céline Ollivier, est un trésor caché de la chanson française, l’écouter c’est plonger dans une bulle ardente et caressante à la fois

Le Mégaphone Tour est un festival national itinérant, un voyage musical créateur de curiosité et de lien social entre des publics variés et des artistes au démarrage de leur carrière.

mjcleprest@gmail.com +33 4 42 54 71 70 https://www.mjc-venelles.org/evenement/megaphone-tour/

