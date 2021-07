Champagnole Champagnole Champagnole, Jura Le Méga-Circuits des Viaducs Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Le Méga-Circuits des Viaducs Champagnole, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Champagnole. Le Méga-Circuits des Viaducs 2021-07-15 – 2021-07-15

Champagnole Jura 15 EUR Sortie journée.

Voyage sur la ligne des Hirondelles de Champagnole à Morez.

La portion empruntée, c’est 40 ans de travaux par monts et par vaux pour 40 mn de train aujourd’hui. Très nombreux ouvrages d’art. Repas en liberté.

Visite de la ville industrielle, capitale de la lunette suivie de son muséum.

Belle journée culturelle en perspective !

Tout public, possible avec poussette.

Prévoir de bonnes chaussures.

Accueil en gare de Champagnole. contact@jurabalades.Com Sortie journée.

Voyage sur la ligne des Hirondelles de Champagnole à Morez.

La portion empruntée, c’est 40 ans de travaux par monts et par vaux pour 40 mn de train aujourd’hui. Très nombreux ouvrages d’art. Repas en liberté.

Visite de la ville industrielle, capitale de la lunette suivie de son muséum.

Belle journée culturelle en perspective !

Tout public, possible avec poussette.

Prévoir de bonnes chaussures.

Accueil en gare de Champagnole. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Champagnole Adresse Ville Champagnole lieuville 46.7493#5.91008