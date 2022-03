Le MEG découvre le Rhône: la migration des parasites Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le MEG s’associe à l’Association Cap sur le Rhône et vous propose une balade-conférence au bord du Rhône, consacrée à la migration des animaux, en particulier des parasites, qui sera suivie d’un atelier d’écriture à la bibliothèque du MEG. **Intervenantes** : Isabel Blasco-Costa, conservatrice au Muséum d’histoire naturelle, Héloïse Pocry, artiste et médiatrice culturelle indépendante L'[**Association Cap sur le Rhône**](https://www.capsurlerhone.fr/ateliers-concours-decriture/) organise tous les deux ans un concours d’écriture de nouvelles. La participation au concours est facultative. **Places limitées et réservation obligatoire par mail** à [[biblio.meg@ville-ge.ch](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch)](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T14:00:00 2022-09-18T18:00:00

