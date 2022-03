Le MEG découvre le Rhône: la migration des objets et des personnes Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le MEG découvre le Rhône: la migration des objets et des personnes Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), 16 octobre 2022, Genève. Le MEG découvre le Rhône: la migration des objets et des personnes

Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), le dimanche 16 octobre à 14:00

Le MEG s’associe à l’Association Cap sur le Rhône et vous propose une balade-conférence au bord du Rhône, consacrée à l’histoire de la migration des objets et des personnes, qui sera suivie d’un atelier d’écriture à la bibliothèque du MEG. **Intervenantes** Isabelle Brunier, historienne, Héloïse Pocry, artiste et médiatrice culturelle indépendante L'[**Association Cap sur le Rhône**](https://www.capsurlerhone.fr/ateliers-concours-decriture/) organise tous les deux ans un concours d’écriture de nouvelles. La participation au concours est facultative. **Places limitées et réservation obligatoire du lundi au vendredi par mail** à [[biblio.meg@ville-ge.ch](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch)](mailto:biblio.meg@ville-ge.ch), en précisant votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de personnes qui vous accompagnent.

CHF 0.-

Conférence au bord du Rhône et atelier d’écriture à la bibliothèque. Le dimanche 16 octobre, à 14h. Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Carl-Vogt 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T14:00:00 2022-10-16T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) Adresse Carl-Vogt 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) Genève

Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Le MEG découvre le Rhône: la migration des objets et des personnes Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) 2022-10-16 was last modified: by Le MEG découvre le Rhône: la migration des objets et des personnes Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG) Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) 16 octobre 2022 Bibliothèque du musée d'Ethnographie de Genève (MEG) Genève genève

Genève