Menée en binôme par des intervenant-e-s du MEG et de l’Espace musical – école de musique spécialisée – cette activité vous invite à découvrir l’exposition _Injustice environnementale- Alternatives autochtones_ avec votre enfant de 0 à 2 ans. Partout dans le monde des peuples autochtones gèrent leur environnement à travers une éthique du soin et une culture de la réparation. C’est à ce titre qu’ils contribuent à la réalisation de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Comment mettre en pratique une éthique du soin et une culture de la réparation dans notre quotidien? En quoi ces savoir-faire sont-ils essentiels pour protéger notre environnement ? Alors que vous vous poserez ces questions par le biais des discussions que nous vous proposerons au long de cette activité, votre bébé aura l’occasion d’explorer le monde sonore grâce aux instruments adaptés aux toutes petites mains et issus d’une réflexion sur la durabilité.

12 CHF / 8 CHF, gratuit pour les bébés

