Entrée libre

Soirée musique traditionnelle Irlandaise Le Meeting potes café 185 rue du faubourg bourgogne, Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “https://www.lastorder.fr/”}] Last Order est un quatuor orléanais passionné de musique irlandaise.

Il vous propose un répertoire de chansons et airs de danse traditionnels, mais pas que.

Pierre aux flûtes, Christian à l’accordéon, Jacques au chant et à la guitare, Denis au chant et au bouzouki.

vous feront partager leur passion et l’amour de cette musique.

