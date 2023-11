Le Meeting de Paris Indoor de retour à l’Accor Arena Accor Arena Paris, 11 février 2024, Paris.

Le dimanche 11 février 2024

de 16h00 à 19h00

.Tout public. payant

Tarif normal : à partir de 25 €

Tarif -18 ans : à partir de 17.50 €

(Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans)

Pour cette 7ème édition du Meeting de Paris Indoor, les étoiles de la discipline se bousculeront pour assurer un show et des performances de haut vol le dimanche 11 février 2024.

Au programme* : 60m Femme et Homme, 60m Haies Femme et Homme, Perche Homme, Saut en longueur Femme et Homme. Venez applaudir les meilleurs athlètes français et internationaux sous les projecteurs de la mythique salle parisienne !

(*sous réserve de modification)

Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris

Contact : https://www.accorarena.com/fr/programmation/meeting-de-paris-indoor-2024–750a5 https://billetterie.accorarena.com/fr/manifestation/meeting-de-paris-indoor-2024-billet/idmanif/566969/idseance/3708593/codtypadh/FTT/numadh/01/codeconf/FTMS01

