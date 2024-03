Le Médiéval Express Gare de Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais, samedi 20 juillet 2024.

Le Médiéval Express – Les Aubrais / Cosne sur Loire

Prenez place à bord de notre rame des années 50-60 et revivez l’ambiance des trains d’antan dans ce train tracté par la locomotive à vapeur historique 141.R.840 de 1946.

Ce train spécial partira de la gare des Aubrais vers 6h30* et desservira les gares de La Ferté St-Aubin, Salbris, Vierzon et Bourges, arrêt technique en gare de Nevers puis direction Cosne-sur-Loire.

Au programme et en option :

En gare de Cosne sur Loire, un autocar vous attendra pour vous transporter jusqu’au chantier de Guédelon.

Vous serez accueilli pour un déjeuner sous une halle, face à l’édifice, au cœur d’une ancienne carrière située dans la forêt de Guédelon.

Ensuite, votre guide vous fera découvrir cette aventure unique commencée il y a 25 ans. Vous ne trouverez ici aucun engin à moteur. Seuls les bruits des scies, des marteaux et des chevaux guideront votre parcours.

Vous pourrez visiter les pièces du château achevées mais également le chantier, le village des artisans ainsi que le moulin hydraulique utilisé par le meunier du site.

Tailleurs de pierres, charpentiers, forgerons, cordiers… vous pourrez observer les ouvriers bâtisseurs en plein travail et échanger avec eux sur leurs métiers et leurs savoir-faire ancestraux.

De retour à la gare, vous aurez l’opportunité de poursuivre cette journée à bord de notre voiture club dans laquelle vous pourrez profiter d’un dîner préparé par notre traiteur. Attention, le nombre de places est limité. Des paniers repas vous seront également proposés pour un dîner dans votre compartiment.

Toute notre équipe espère vous voir nombreux à bord de notre train historique pour ce voyage dans le temps. C’est l’occasion rêvée pour les enfants de revêtir leur plus beau costume de prince et de princesse pour partir à la découverte de leur château pour la journée !

* horaires prévisionnels – Merci de vous présenter en gare 30 minutes avant l’heure de départ indiquée.

Gare de Fleury-les-Aubrais Rue Lamartine, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

