Le Médiabus à la Gloriette

Le Médiabus à la Gloriette, 29 juillet 2022, . Le Médiabus à la Gloriette

2022-07-29 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-29 17:00:00 17:00:00 Venez rencontrer l’équipe du Bibliobus de la ville de Tours, découvrir, emprunter leurs ouvrages. S’initier à des jeux….

Encadré par l’équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours Venez rencontrer l’équipe du Bibliobus de la ville de Tours, découvrir, emprunter leurs ouvrages. S’initier à des jeux….

Encadré par l’équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours Venez rencontrer l’équipe du Bibliobus de la ville de Tours, découvrir, emprunter leurs ouvrages. S’initier à des jeux….

Encadré par l’équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville