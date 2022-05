Le média radio en question Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le média radio en question

Centre culturel Bellegarde, le samedi 11 juin à 15:00

Conférence ———- **Dans le cadre de l’événement RadioPhonie, le Festival** **En partenariat avec Campus FM** Deux tables-rondes invitent professionnels de la radio, autrices, auteurs et spectateurs à échanger autour du média radiophonique. Cet espace est l’occasion de partager une réflexion autour des problématiques de création et de diffusion propres au secteur de la radio et du podcast. Nous aborderons notamment les enjeux qui entourent le quotidien d’un auteur sonore et le rôle que jouent les radios associatives dans le domaine de la création radiophonique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France

2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T23:59:00

