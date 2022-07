Le médecin Volant malgré lui ! Saint-Valery-sur-Somme, 26 août 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Le médecin Volant malgré lui !

Rue Saint-Pierre Saint-Valery-sur-Somme Somme

2022-08-26 20:30:00 – 2022-08-26

Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Saint-Valery-sur-Somme

Valère aime Lucile, et Lucile aime Valère. Tout irait pour le mieux si le père de Lucile, Gorgibus, dominé par l’avarice, n’avait pas choisi pour sa fille Villebrequin : un homme certes riche, mais vieux et laid comme un pou. Heureusement, Sabine, la cousine qui a plus d’un tour dans son sac, a eu vent de l’affaire. Elle entreprend de mettre à mal les plans du père et fait entrer dans la danse Sgnanarelle, un valet plutôt porté sur le manger et le boire. Pour quelques sous, notre gaillard se voit confier le rôle d’un faux médecin qui devra soigner Lucile, tandis qu’elle jouera la malade.

Un faux docteur – qui plus est un Arlequin – dans une maison, c’est la promesse de quiproquos à venir, de situations loufoques, et autres péripéties. Car outre l’amour à sauver, notre faux toubib devra duper jusqu’à la fin, au risque d’être pendu pour avoir endossé un habit qui n’était pas le sien.

Mise en scène Yann Palheire et Willy Michardière

Avec Alice Oudet, Manon Depoisson, Charles Douchin,

Ludovic Lemarié, Yann Palheire, Willy Michardière

Costumes Maxence Rapetti Mauss

Lumières : Manon Depoisson et Yvan Lombard

Chargée de production Marion Ecalle (Agence Kiblos)

+33 9 73 01 98 69 https://www.latroupesoliles.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

