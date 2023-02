« Le Médecin Volant » de Molière par la troupe La Grande Carriole Irvillac Irvillac Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Irvillac La Troupe La Grande Carriole vous propose sa nouvelle création « Le Médecin Volant » de Molière à Irvillac . Dans « Le Médecin volant » de Molière, Valère et Lucile s’aiment, mais le père de Lucile Gorgibus s’oppose à leur relation. Il veut donner la main de sa fille à Villebrequin. Ainsi, Sabine, la cousine de Lucile, décide d’avertir Valère de cette décision. Afin de déjouer le plan de Gorgibus, Lucile simule une maladie et Valère décide de faire passer Sganarelle, son fourbe de valet, pour un médecin…

Dans cette pièce, Molière nous divertit comme à son habitude, en faisant la satire des mariages arrangés, de l’avarice peu scrupuleuse des pères, sans oublier la critique des médecins de l’époque et des avocats pour leurs manières et leur pédanterie.

Après Brecht (La Noce), Molière (Le Bourgeois gentilhomme), Aristophane (L'Assemblée des femmes) la compagnie finistérienne La Grande Carriole revient devant son public avec un classique du théâtre ! Humour, Musique et Chant vous transporteront au siècle de Louis XIV à travers bon nombres de facéties. Mise en scène : Jérôme Serniclay

