Le médecin malgré lui et 36 sous pulls pour 2 comédiennes Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

Le médecin malgré lui et 36 sous pulls pour 2 comédiennes Bourgueil, 7 mai 2022, Bourgueil. Le médecin malgré lui et 36 sous pulls pour 2 comédiennes Bourgueil

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 22:00:00

Bourgueil Indre-et-Loire Bourgueil 5 8 EUR Pour célébrer son 400e anniversaire, quoi de mieux que de partir sur les routes à la manière de Molière et venir à la rencontre du public dans les villages, dans les écoles…

Avec cette pièce courte, drôle et vive, ici pas de tréteaux mais une table, unique décor pour cette interprétation de l’Amour médecin. Pour célébrer son 400e anniversaire, quoi de mieux que de partir sur les routes à la manière de Molière et venir à la rencontre du public dans les villages, dans les écoles… culture@bourgueil.fr Pour célébrer son 400e anniversaire, quoi de mieux que de partir sur les routes à la manière de Molière et venir à la rencontre du public dans les villages, dans les écoles…

Avec cette pièce courte, drôle et vive, ici pas de tréteaux mais une table, unique décor pour cette interprétation de l’Amour médecin. Cie Aux 2 Ailes

Bourgueil

dernière mise à jour : 2022-02-21 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

Détails Catégories d’évènement: Bourgueil, Indre-et-Loire Autres Lieu Bourgueil Adresse Ville Bourgueil lieuville Bourgueil Departement Indre-et-Loire

Bourgueil Bourgueil Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgueil/

Le médecin malgré lui et 36 sous pulls pour 2 comédiennes Bourgueil 2022-05-07 was last modified: by Le médecin malgré lui et 36 sous pulls pour 2 comédiennes Bourgueil Bourgueil 7 mai 2022 Bourgueil Indre-et-Loire

Bourgueil Indre-et-Loire