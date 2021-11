La Chapelle-d'Armentières Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières, Nord le medecin malgre lui Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Sganarelle, un faiseur de fagots de bois, ivrogne et brutal, bat sa femme Martine. Pour se venger celle-ci fait croire aux domestiques de Géronte, Valère et Lucas, que son mari est un médecin mais qu’il n’accepte de travailler qu’après avoir reçu des coups de bâton. Molière aurait eu 400 ans en 2022, une bonne raison de venir redécouvrir une de ses pièces.

10€

Espace Nelson Mandela 331 route nationale 59930 La Chapelle d'Armentières La Chapelle-d'Armentières Nord

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

