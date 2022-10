Le médecin malgré lui, de Molière Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

6 EUR Par la Compagnie Les Malins Plaisirs

Dans le cadre du festival Les Nourritures élémentaires – Rabelais, du vin et des idées Une éblouissante satire de la crédulité humaine, une comédie sur la joie de « jouer » ! 1666, Molière est au sommet de sa gloire et sa troupe est devenue « la troupe du Roi ». Mais

Tartuffe et Dom Juan, ses deux dernières pièces, viennent d’être interdites et Le misanthrope n’a pas eu le succès attendu. Alors il revient à la farce, et Le médecin malgré lui est un triomphe, au point que c’est la pièce qu’il jouera le plus souvent ! Billetterie : chinon.festik.net, Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Billetterie : chinon.festik.net, Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
Service Culturel 02 47 93 04 92 – www.ville-chinon.com
Spectacle précédé de l'inauguration du festival Les Nourritures élémentaires, organisé par l'association « Chinons

culture@ville-chinon.com +33 2 47 93 04 92 https://www.ville-chinon.com/

