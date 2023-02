LE MEDECIN MALGRE LUI – Comédie Saint Michel, Paris LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

Un grand classique de Molière en costumes d'époques qui nous emmène de quiproquos en éclats de rire ! Pour se venger d'un Sganarelle buveur, roublard et fainéant, son épouse, Martine, le fait passer pour un grand médecin. Affublé malgré lui de ces nouvelles compétences, Sganarelle comprend rapidement l'intérêt qu'il peut tirer de cette situation et se prend au jeu. À grands coups de latin et de ruse, notre médecin de pacotille réussira-t-il à tromper son monde jusqu'au bout ? Un Molière truculent en costumes d'époque pour toute la famille, qui nous emmène de quiproquos en éclats de rire !

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

