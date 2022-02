LE MÉDECIN ET L’ACTE SOIGNANT “L’HUMANITUDE AU CŒUR DU SOIN” : LA BILLETTERIE EST OUVERTE Humanitude Formation Paris Catégorie d’évènement: Paris

**DU MARDI 4 OCTOBRE AU JEUDI 6 OCTOBRE 2022 À PARIS** Cette formation s’adresse aux médecins généralistes, gériatres, médecins coordonnateurs, cadres de santé, équipes d’encadrement ou autres spécialistes intervenant à domicile ou en institution, auprès de tout type de public, amenés à prescrire et/ou réaliser des actes de soin et à conseiller des soignants. **LES INTERVENANTS** * **Dr Candida Delmas** : médecin coordonnateur Ehpad, Capacité de médecine en gérontologie * **Florence Lasnon** : docteur en pharmacie, instructeur Humanitude **LE VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 À PARIS** Cette formation s’adresse aux médecins coordonnateurs, infirmières coordinatrices, cadres de santé et psychologues, ayant suivi ou non la formation Humanitude. _* Formation non validante par les ARS et ne remplaçant pas la formation ARS obligatoire pour une validation._ ­ **Une validation ne s’improvise pas !** ­ Une journée pour une révision-approfondissement pragmatique des outils PATHOS et AGGIR. Maîtriser PATHOS est indispensable pour les médecins coordonnateurs d’EHPAD. Respecter les principes PATHOS pour évaluer les soins requis reste de mise quand les résidents sont accompagnés par des professionnels formés à la méthodologie de soin Gineste-Marescotti. Les évaluations à réaliser et la préparation pluridisciplinaire sont déterminantes pour une validation.

