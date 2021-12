Le médailleur, l’architecte et la reine : la médaille du Val-de-Grâce INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 25 janvier 2022, Paris.

Le 1er avril 1645, Louis XIV, âgé de six ans, pose la première pierre de l’église du Val-de- Grâce : une médaille en or de Jean Varin est alors placée dans les fondations du bâtiment. Le département des Monnaies, médailles et antiques conserve un deuxième exemplaire original de cette médaille, qui constitue un témoignage exceptionnel du projet architectural de François Mansart, en même temps que de l’entreprise de légitimation qu’Anne d’Autriche, reine et régente, déploie à travers ce monument votif. **Intervenants** Paul Froment (BnF) et Alexandre Gady (mission de préfiguration du musée du Grand Siècle) _____ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes (ENC)** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) **Réservation conseillée : [http://bit.ly/inha_reservations](http://bit.ly/inha_reservations)** **Événement capté et retransmis en direct.**

