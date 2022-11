Le mécano du traineau

Le mécano du traineau, 7 décembre 2022, . Le mécano du traineau



2022-12-07 – 2022-12-07 EUR 7.95 Dans son atelier, le mécano du traineau du Père Noël s’affaire…



Le traîneau doit être fin prêt dans quelques jours. Son chef, à barbe blanche et aux longues bottes le lui rappelle sans cesse par téléphone.



Malheureusement la liaison est mauvaise et l’homme en bleu de travail ne comprend aucun mot de la conversation. A part peut être un mot. Oui un seul mot résonne à ses oreilles : les cloches !



Le rockeur Fifi Rubato, dans une comédie musicale pleine de surprises ! Une comédie musicale pleine de surprises ! dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville