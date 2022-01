Le Mécano de La Générale de Buster Keaton Eglise Saint-Siméon le Stylite Bouliac Catégories d’évènement: Bouliac

Eglise Saint-Siméon le Stylite, le samedi 12 février à 20:30

### Ce film souvent considéré comme le chef-d’oeuvre de Buster Keaton sera projeté sur écran géant dans l’enceinte de l’église et accompagné de la **bande son interprétée en direct à l’orgue par Uriel Valadeau.** _Johnnie est « le mécano » d’une locomotive appelée « La Générale » qui appartient à une compagnie de chemins de fer de l’Est Américain. Lorsque la guerre de Secession éclate, Johnnie a deux amours : son train et Annabelle Lee. Comment fera-t-il ?_ _**Passe sanitaire te masque obligatoires**_ _**Concert maintenu sous réserves de nouvelles restrictions sanitaires**_

Gratuit sur inscription obligatoire au préalable en mairie

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00

