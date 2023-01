Le mec d’à côté Lescar, 24 mars 2023, Lescar .

Le mec d’à côté

24 Rue du Pont Louis Théâtre « La Charcuterie » Lescar Pyrénées-Atlantiques

2023-03-24 20:30:00 – 2023-02-10

Théâtre « La Charcuterie » 24 Rue du Pont Louis

Lescar

Pyrénées-Atlantiques

12 12 EUR Par la Cie Pyrène (Serres Castet) d’après le roman de Katarina Mazetti Le mec de la

tombe d’à côté. Un paysan, un peu rustique, sensible, intelligent… une casquette épouvantable. Une bibliothécaire enjouée, pimpante, brillante… un bonnet ridicule. Rencontre dans un lieu improbable de deux mondes, de deux êtres que rien ne semble vouloir rapprocher. Et pourtant… Une belle histoire. De celles qu’on lit dans les romans, de celles que l’on voit dans nos villes et nos campagnes. C’est drôle et émouvant. C’est beau et simple

+33 6 09 90 12 23

cie Pyrene

