2022-04-13 – 2022-04-16

Pau Pyrénées-Atlantiques Le premier festival du rire de l’Art Scène Théâtre, c’est le MDR (Marr’athon du rire) du mercredi 13 au samedi 16 avril 2022 à Pau. 4 spectacles sous le signe du rire à ne pas manquer! Programmation :

– 13/04 à 20h à l’Art scène Théâtre : “Déconnecté”

– le 14/04 à 20h à l’Art scène Théâtre : “Bravooo”

– le 15/04 à 20h à l’Art scène Théâtre “Mémé casse bonbons”

