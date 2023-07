Visites du barrage d’EDF Le Mazet Peyrat-le-Château, 18 août 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Un Patrimoine hydroélectrique remarquable !

Le barrage de Vassivière, situé sur la rivière Maulde alimente en eau l’usine hydroélectrique souterraine du Mazet à Peyrat-le-Château. En plus de produire annuellement de l’électricité pour 40 000 personnes (soit l’équivalent de la ville de Brive), ce site contribue au soutien d’étiage de la Vienne et constitue un pôle touristique important au cœur du Limousin grâce à son lac.

Découvrez ce site industriel, son fonctionnement, son histoire et le métier des salariés qui y travaillent !

Un document d’identité OBLIGATOIRE possédant le nom et prénom indiqué dans la réservation..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 12:00:00. EUR.

Le Mazet Usine du Mazet

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A remarkable hydroelectric heritage!

The Vassivière dam, located on the Maulde river, supplies water to the Mazet underground hydroelectric plant at Peyrat-le-Château. In addition to producing electricity for 40,000 people a year (the equivalent of the town of Brive), this site helps to maintain the low-water level of the Vienne river and, thanks to its lake, is a major tourist attraction in the heart of the Limousin region.

Find out more about this industrial site, how it works, its history and the jobs of the people who work there!

Identity document MANDATORY with the first and last name given in the booking.

Un patrimonio hidroeléctrico excepcional

La presa de Vassivière, en el río Maulde, abastece de agua a la central hidroeléctrica subterránea de Mazet, en Peyrat-le-Château. Además de producir electricidad para 40.000 personas al año (el equivalente a la ciudad de Brive), este emplazamiento contribuye a mantener el estiaje del Vienne y, gracias a su lago, constituye una importante atracción turística en el corazón de la región de Lemosín.

Descubra este centro industrial, su funcionamiento, su historia y los oficios de sus trabajadores

Es OBLIGATORIO presentar un documento de identidad con el nombre y apellidos indicados en el formulario de reserva.

Ein bemerkenswertes Erbe der Wasserkraft!

Der Staudamm von Vassivière am Fluss Maulde versorgt das unterirdische Wasserkraftwerk von Le Mazet in Peyrat-le-Château mit Wasser. Diese Anlage erzeugt nicht nur jährlich Strom für 40.000 Personen (das entspricht der Größe der Stadt Brive), sondern trägt auch zur Niedrigwasserunterstützung der Vienne bei und ist dank ihres Sees ein wichtiger Touristenmagnet im Herzen des Limousin.

Entdecken Sie diesen Industriestandort, seine Funktionsweise, seine Geschichte und die Berufe der dort arbeitenden Arbeitnehmer!

Ein Ausweisdokument, das den in der Buchung angegebenen Vor- und Nachnamen enthält, ist ERFORDERLICH.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière