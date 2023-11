Tournoi de Basket internationnal à 3X3 Le Mazel Monistrol-sur-Loire, 25 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

L’équipe de France féminine de basket 3×3 sera l’une des têtes d’affiche d’un tournoi international à Monistrol-sur-Loire, les 25 et 26 novembre.

De nombreuses animations sont prévues.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Le Mazel

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The French women’s 3×3 basketball team will headline an international tournament in Monistrol-sur-Loire on November 25 and 26.

Numerous events are planned

La selección francesa femenina de baloncesto 3×3 será una de las cabezas de cartel de un torneo internacional que se celebrará en Monistrol-sur-Loire los días 25 y 26 de noviembre.

Están previstos numerosos actos

Die französische Frauen-Nationalmannschaft im 3×3-Basketball wird am 25. und 26. November bei einem internationalen Turnier in Monistrol-sur-Loire eine der Hauptrollen spielen.

Zahlreiche Animationen sind geplant

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron