OZEN : OPEN GAMES, Nos jeux sports de l’été LE MAZEL Monistrol-sur-Loire, 10 juillet 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

De nombreuses activités cet été à l’OZEN .ludiques et sportives pour le dépassement de soi en toute convivialité. Ouvert à tous, tous les mardis et jeudis de 14h à 17h. Tarif unique de 8 €.

Grande journée d’ouverture le lundi 10 juillet.

2023-07-10 fin : 2023-08-31 . .

LE MAZEL

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Lots of activities this summer at l’OZEN… fun and sports to challenge yourself in a friendly atmosphere. Open to all, every Tuesday and Thursday from 2pm to 5pm. One-off fee of 8?

Grand opening day Monday, July 10

Muchas actividades para este verano en l’OZEN. Desafíos deportivos y divertidos en un ambiente agradable. Abierto a todos, todos los martes y jueves de 14:00 a 17:00. Tarifa única de 8?

Gran inauguración el lunes 10 de julio

Zahlreiche Aktivitäten diesen Sommer im OZEN .spielerisch und sportlich, um in geselliger Runde über sich selbst hinauszuwachsen. Offen für alle, jeden Dienstag und Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Einheitlicher Tarif von 8 ?

Großer Eröffnungstag am Montag, den 10. Juli

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron