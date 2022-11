Le Mauvais Œil 63 : Sarcofaga Marseille 3e Arrondissement Marseille 3e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-22 – 2023-01-22

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Bouches-du-Rhne Marseille 3e Arrondissement Pour cette nouvelle édition du Mauvais Œil à l’atelier du Dernier Cri, le collectif Sarcofaga présente ses œuvres sérigraphiques, dans une esthétique post-apocalyptique.



Le collectif Sarcofaga, originaire de Bogota, propage le procédé sérigraphique dans une veine punk (collage industriel, esthétique post-apocalyptique) avec une dose d’humour grinçant aux couleurs criardes sous format de livres et de posters.



À l’issue d’un mois de résidence à la Friche d’un des membres fondateurs, le collectif présentera un livre et des estampes imprimés pendant toute la durée de l’exposition.



Vernissage le 22 novembre à 18h.



Officina ARARA

Une proposition de Le Dernier Cri Œuvres sérigraphiques dans une esthétique punk et post-apocalyptique.

Une proposition de Le Dernier Cri. https://www.lafriche.org/agenda/

