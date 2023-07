Fête du Lac au Maury Le Maury Liginiac, 14 août 2023, Liginiac.

Liginiac,Corrèze

Le Club Motonautique du Lac de la Triouzoune vous invite la fête du lac au Maury avec au programme; promenades en bateaux, activités nautiques et grand feu d’artifice..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 . .

Le Maury

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Club Motonautique du Lac de la Triouzoune invites you to the lake festival at Le Maury, with boat trips, water sports activities and fireworks.

El Club Motonautique du Lac de la Triouzoune le invita a la fiesta del lago en Le Maury, con paseos en barco, actividades náuticas y fuegos artificiales en el programa.

Der Club Motonautique du Lac de la Triouzoune lädt Sie zum Seefest in Le Maury ein. Auf dem Programm stehen Bootstouren, Wassersportaktivitäten und ein großes Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze