Les lundis à la plage Le Maury Liginiac, 24 juillet 2023, Liginiac.

Liginiac,Corrèze

Afin d’offrir aux habitants et aux touristes des animations sur les plages de Haute-Corrèze, le CPIE de la Corrèze, Haute-Corrèze Communauté, la Ligue contre le cancer et Tourisme Haute-Corrèze se sont associés pour proposer le projet « les lundis à la plage ». Village de mini stands avec des ateliers nature, sensibilisation au tri ou au recyclage des déchets et d’autres partenaires..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 18:30:00. .

Le Maury

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



In order to offer to the inhabitants and to the tourists animations on the beaches of Haute-Corrèze, the CPIE of Corrèze, Haute-Corrèze Community, the League against cancer and Tourism Haute-Corrèze joined together to propose the project « Mondays at the beach ». Village of mini stands with nature workshops, awareness of sorting or recycling of waste and other partners.

El CPIE de la Corrèze, Haute-Corrèze Communauté, la Ligue contre le cancer y Tourisme Haute-Corrèze han unido sus fuerzas para ofrecer a los residentes locales y a los turistas una serie de actividades en las playas de Haute-Corrèze, bajo el lema « Los lunes en la playa ». Un pueblo de minipuestos con talleres de naturaleza, sensibilización sobre la clasificación y el reciclado de residuos y otros colaboradores.

Um Einwohnern und Touristen an den Stränden der Haute-Corrèze Animationen anzubieten, haben sich das CPIE de la Corrèze, Haute-Corrèze Communauté, die Krebsliga und Tourisme Haute-Corrèze zusammengeschlossen, um das Projekt « montags am Strand » anzubieten. Dorf aus Mini-Ständen mit Natur-Workshops, Sensibilisierung für Mülltrennung oder Recycling und anderen Partnern.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze