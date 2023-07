Sortileges de la pleine lune : « Les anciennes carrières du Maupuy » Le Maupuy Saint-Léger-le-Guérétois, 10 août 2023, Saint-Léger-le-Guérétois.

Saint-Léger-le-Guérétois,Creuse

Pourquoi parle-t-on de baleine au sommet de cette colline ? Pourquoi, il y a près d’un siècle, tous les midis, des explosions se faisaient entendre alentour ? Balade organisée par la Station Sports Nature des Monts de Guéret. Prévoir eau et tenue adaptée à la marche en forêt. Circuit de 2 km à partir de 7 ans..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . EUR.

Le Maupuy

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Why is there talk of whales at the top of this hill? Why, almost a century ago, were explosions heard around here every lunchtime? Walk organized by Station Sports Nature des Monts de Guéret. Bring water and suitable forest clothing. 2 km circuit for ages 7 and up.

¿Por qué se habla de ballenas en la cima de esta colina? ¿Por qué, hace casi un siglo, se oían explosiones en los alrededores cada mediodía? Paseo organizado por la Station Sports Nature des Monts de Guéret. Llevar agua y ropa adecuada para caminar por el bosque. Circuito de 2 km para niños a partir de 7 años.

Warum spricht man auf dem Gipfel dieses Hügels von einem Wal? Warum waren vor fast einem Jahrhundert jeden Mittag Explosionen in der Umgebung zu hören? Diese Wanderung wird von der Station Sports Nature des Monts de Guéret organisiert. Bringen Sie Wasser und Kleidung mit, die für das Wandern im Wald geeignet ist. Rundgang von 2 km ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-12 par Creuse Tourisme