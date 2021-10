Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MATIN DES TOUT-PETITS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LE MATIN DES TOUT-PETITS Le Mans, 15 décembre 2021, Le Mans. LE MATIN DES TOUT-PETITS Bibliothèque des Vergers 49 Rue Thore Le Mans

2021-12-15 10:30:00 – 2021-12-15 10:50:00 Bibliothèque des Vergers 49 Rue Thore

Le Mans Sarthe LE MATIN DES TOUT-PETITS

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires

Durée : 20 min.

