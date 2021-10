Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LE MATIN DES TOUT-PETITS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

LE MATIN DES TOUT-PETITS Le Mans, 27 novembre 2021, Le Mans. LE MATIN DES TOUT-PETITS Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port Le Mans

2021-11-27 10:45:00 – 2021-11-27 11:05:00 Médiathèque Louis-Aragon 54 Rue du Port

Le Mans Sarthe Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires

Séances à 10h15 & 10h45

Pour les 0-4 ans. Durée : 20 min.

Sur réservation.

