Le Matin des tout-petits Bibliothèque des Vergers Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Le Matin des tout-petits Bibliothèque des Vergers, 6 avril 2022, Le Mans. Le Matin des tout-petits

Bibliothèque des Vergers, le mercredi 6 avril à 10:30

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires Deux séances à 10h15 & 10h45 Pour les 0-4 ans. Durée : 20 min. Sur réservation au 02.43.84.39.43 Sardines, collins et cabillauds Bibliothèque des Vergers 45 rue Thoré, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:30:00 2022-04-06T10:50:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Bibliothèque des Vergers Adresse 45 rue Thoré, 72000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Bibliothèque des Vergers Le Mans Departement Sarthe

Bibliothèque des Vergers Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Le Matin des tout-petits Bibliothèque des Vergers 2022-04-06 was last modified: by Le Matin des tout-petits Bibliothèque des Vergers Bibliothèque des Vergers 6 avril 2022 Bibliothèque des Vergers Le Mans le mans

Le Mans Sarthe