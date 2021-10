Troyes Troyes Aube, Troyes Le Matin des parents… Autrement ! Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

Le Matin des parents… Autrement ! Troyes, 13 novembre 2021, Troyes. Le Matin des parents… Autrement ! Troyes

2021-11-13 – 2021-11-13

Troyes Aube contactmgt@grand-troyes.fr +33 3 25 43 56 20 https://troyes-champagne-mediatheque.fr/ © Frédérique Behl – Photographe

Troyes

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Troyes Autres Lieu Troyes Adresse Ville Troyes lieuville Troyes