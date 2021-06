Le Masters de Chantilly Chantilly, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Chantilly.

Le Masters de Chantilly 2021-07-08 – 2021-07-11

Chantilly Oise

En juillet, les spectateurs, masqués ou non, pourront retrouver le chemin des grandes rencontres sportives. Les habitués du Jumping de Chantilly découvriront un nouvel environnement, aux couleurs des Masters, de nouveaux espaces, un nouveau village proposant divertissements, lifestyle, arts et culture et autres boutiques équestres ou non. Mais aussi un Kids Corner avec des démonstrations de polo à Poneys avec les élèves de l’Ecole de Polo !

Côté sport, les champions olympiques, d’Europe, panaméricains et du monde, les n°1 et autres cavaliers des tops 30 mondiaux de la dernière décennie ont tous foulé avec leurs précieux chevaux le turf des deux pistes qui ont fait la renommée sportive de l’événement. Ce sont les mêmes champions qui, cette année, retrouveront un jumping entièrement relooké par la nouvelle organisation et qui se nomme désormais Masters de Chantilly.

