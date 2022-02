Le Master Ressources Humaines IGR-IAE Rennes, 23 février 2022, Rennes.

Le Master Ressources Humaines

IGR-IAE Rennes, le mercredi 23 février à 17:30

**Mercredi 23 février prochain de 17h30 à 18h30**, les responsables pédagogiques du Master RH Parcours Stratégie et Développement RH en formation initiale : * Anne Joyeau et Franck Burellier * et Justine Levêque, diplômée du Master 2021, ingénieure d’études à l’Université de Rennes 1 vous proposent une conférence “Accéder aux métiers des ressources humaines par la formation initiale et le développement de son réseau professionnel“. Cette conférence est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par l’une de ses formations et qui souhaitent avoir : * Une présentation du contenu des deux années de formation (Master 1 et Master 2) * Une présentation des projets menés par les étudiants et la vie associative ; présentation des partenariats de cette formation avec les entreprises) * Un échange riche avec les responsables pédagogiques et une ancienne étudiante qui répondront à toutes les questions

Conférence en ligne

Conférence “Présentation du Master RH Parcours Stratégie et Développement RH en formation initiale”

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

