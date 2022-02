Le Master GPLA IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

**Lundi 28 février prochain à partir de 18h00**, les responsables pédagogiques du Master GPLA : * Laurent Bironneau * Vincent Hovelaque * Hoa Vo Vous proposent une conférence “Présentation des métiers en gestion de production (management industriel) / logistique / Supply Chain management et achats et de la formation GPLA en alternance“. Cette conférence est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par l’une de ses formations et qui souhaitent avoir : * Une présentation du Master GPLA * Une Présentation des métiers en gestion de production * Des infos sur les débouchés des promotions sortantes (métiers occupés et entreprises concernées) * Un échange riche avec les responsables pédagogiques qui répondront à toutes les questions * Possibilité de poser des questions en live ou dans le tchat

