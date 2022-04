LE MASQUE DISPARU- Jeu aventure en famille (Animation Micropolis) Saint-Léons Saint-Léons Catégories d’évènement: Aveyron

Saint-Léons

LE MASQUE DISPARU- Jeu aventure en famille (Animation Micropolis) Saint-Léons, 24 avril 2022, Saint-Léons. LE MASQUE DISPARU- Jeu aventure en famille (Animation Micropolis) Saint-Léons

2022-04-24 – 2022-05-08

Saint-Léons Aveyron Saint-Léons EUR Du 9 au 31 mai, ouvert du mercredis au dimanche de 10h à 17h: découvrez en complément de la visite du parc le programme des animations : – Des animations pour les curieux : “La clé ? C’est la biodiversité !” Au coeur de la ruche. – Le nouveau jeu aventure : “Le Masque disparu”, pour relever tous les défis ! Le calendrier dates & horaires d’ouverture est à consulter sur www.micropolis-aveyron.com Retrouvez le masque de Jean-Henri Fabre ! Demandez à votre arrivée « le sac du masque disparu » et rendez-vous à l’entrée du Carnaval des Insectes. Du 9 au 31 mai, ouvert du mercredis au dimanche de 10h à 17h: découvrez en complément de la visite du parc le programme des animations : – Des animations pour les curieux : “La clé ? C’est la biodiversité !” Au coeur de la ruche. – Le nouveau jeu aventure : “Le Masque disparu”, pour relever tous les défis ! Le calendrier dates & horaires d’ouverture est à consulter sur www.micropolis-aveyron.com OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Saint-Léons

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Saint-Léons Autres Lieu Saint-Léons Adresse Ville Saint-Léons lieuville Saint-Léons

LE MASQUE DISPARU- Jeu aventure en famille (Animation Micropolis) Saint-Léons 2022-04-24 was last modified: by LE MASQUE DISPARU- Jeu aventure en famille (Animation Micropolis) Saint-Léons Saint-Léons 24 avril 2022

Saint-Léons