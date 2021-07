Grignan Grignan Drôme, Grignan Le masque de fer, un ami de Madame de SEVIGNE ! Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan

Le masque de fer, un ami de Madame de SEVIGNE ! Grignan, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Grignan. Le masque de fer, un ami de Madame de SEVIGNE ! 2021-07-13 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-13 19:30:00 19:30:00

Grignan Drôme Le conférencier Claude DABOS a été récompensé pour l’énigme élucidée de l’identité du masque de fer !!

L’époque de LOUIS XIV en direct, un certain 18 septembre 1698… richard49catalanotti@gmail.com +33 6 60 72 03 49 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Grignan Adresse Ville Grignan lieuville 44.4379#4.88755